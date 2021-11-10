Санкт-Петербург, 10 ноября, 2021, 22:24 — ИА Регнум. За вторник, 9 ноября, в Петербурге получили первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции 18 517 человек. Всего же в этот день в городе была выполнена 28 431 инъекция препаратами от коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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"Это очередной рекорд по количеству вакцинированных за последние недели», — сообщили 10 ноября в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Всего в Петербурге завершили вакцинацию от коронавируса 1,96 млн человек.

Общее количество ревакцинированных пациентов возросло до 89 237 человек.