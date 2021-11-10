Москва, 11 ноября, 2021, 00:06 — ИА Регнум. Миграционный кризис на белорусско-польской границе прогнозировался заранее, и его можно было предотвратить. Об этом 10 ноября заявила корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог, соучредитель движения «За труд и справедливость» Эльвира Мирсалимова.

Цитата из к/ф «1984» реж Майкл Рэдфорд. Великобритания. 1984 Пропаганда

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«В белорусском эфире звучат различные экспертные мнения», — заявила эксперт.

«Провластные пропагандисты как под копирку призывают лидеров стран идти «на поклон» к Лукашенко, дескать, он «по щелчку пальцев всё порешает». Это выглядит, мягко говоря, странно, как откровенный шантаж», — констатировала Мирсалимова.

«Намекают, мол, недаром же задолго до массового исхода мигрантов Лукашенко предупредил, что Польша готовит «войнушку», — отметила эксперт.

«Только вот отчего-то, зная жёсткую позицию Польши по недопуску беженцев на свою территорию, белорусской властью не были сделаны решительные шаги по предотвращению кризиса», — подытожила политолог.

«Все это можно было предотвратить», — заключила Мирсалимова.

Напомним, что попытки прорыва мигрантов из ближневосточных стран на территорию Польши привели к предупредительной стрельбе в воздух польскими пограничниками.