Москва, 10 ноября, 2021, 23:39 — ИА Регнум. Простым белорусам все менее понятно, кто прав, а кто виноват в ситуации с мигрантами. Об этом 19 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог, соучредитель движения «За труд и справедливость» Эльвира Мирсалимова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

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«Белорусские СМИ указывают на запредельную жестокость и бесчеловечность польской стороны по отношению к мигрантам», — заявила эксперт.

«Оппозиционные медиа-структуры и их сотрудники «вдруг озаботились» сохранностью приграничных лесов, мол, рубят наши деревья, разжигают костры, бросают стволы деревьев на заграждения и т.д. В итоге белорусские граждане слышат противоречивую информацию, которая порождает смешанные чувства», — пояснила политолог.

«Простым людям непонятно, кто прав, а кто виноват», — отметила Мирсалимова.

«Но самое главное — нет никакого плана решения проблемы», — заключила эксперт.

Напомним, что на границах Белоруссии происходят массовые попытки проникновения выходцев из ближневосточных стран на территорию ЕС — Польши и Литвы.