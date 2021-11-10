Москва, 10 ноября, 2021, 21:02 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вёл себя странно — не высказывая никакой реакции на разразившийся в стране миграционный кризис. Об этом 10 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог, соучредитель движения «За труд и справедливость» Эльвира Мирсалимова.

Шилов Иван Лукашенко

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«Показательно, что почти два дня президент Белоруссии никак публично не реагировал на обострение приграничного кризиса, когда тысячи отчаявшихся мигрантов направились к польской границе», — заявила эксперт.

«Из представителей власти первой отреагировала на обострение ситуации председатель Совета Республики Наталья Качанова, дав оценку происходящему», — отметила Мирсалимова.

Напомним, что обострение миграционного кризиса, вызванного массовым пребыванием на территории Белоруссии перемещенных лиц из стран Ближнего Востока, привело к попыткам этих групп прорваться через границу в Польшу и стрельбе в воздух польскими пограничниками.