Триест, Италия, 10 ноября, 2021, 20:46 — ИА Регнум. После и вследствие митингов в Триесте против обязательного использования «антикоронавирусных паспортов» в регионе Фруила Венеция Джулия наблюдается самая мощная вспышка эпидемии за все полтора года, заявил в среду, 10 ноября, глава региона Массимилиано Федрига.

Russian.news.cn Коронавирус в Италии

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Массовые митинги в Триесте проходили в середине октября 2021 года.

С 15 октября в Италии ужесточены эпидемиологические нормы: граждане, у которых нет «антикоронавирусного» сертификата, не могут ходить на работу. Получить этот документ могут привитые, переболевшие и сохранившие антитела или сдавшие тест с отрицательным результатом. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. Часть граждан считает это нарушением конституционного права на работу. Атмосфера в стране на некоторое время накалилась, прошли забастовки, выросло количество протестных митингов.