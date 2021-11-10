Рим, 10 ноября, 2021, 20:41 — ИА Регнум. С 1 декабря 2021 года во всех регионах Италии начнут делать третьи прививки от коронавируса, заявил в среду, 10 ноября, министр здравоохранения Роберто Сперанца.

Salute.gov.it Вакцинация от коронавируса в Италии

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

Прививки будут делать гражданам в возрасте от 40 до 60 лет. Людям пенсионного возраста, а также носителям некоторых заболеваний и медикам третьи прививки уже начали делать.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе— сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. По данным на 10 ноября, две прививки от коронавируса сделали 75,16% граждан страны.