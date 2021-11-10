Нижний Новгород, 10 ноября, 2021, 20:30 — ИА Регнум. Пятая волна пандемии коронавируса может прийти в Нижегородскую область во время новогодних праздников. Об этом заявил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов на брифинге сегодня, 10 ноября.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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По его словам, сейчас во всём мире резко выросла заболеваемость COVID-19, что говорит о начале новой волны коронавирусной инфекции.

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Высокопоставленный чиновник отметил, что до Нижегородской области она дойдёт на полтора-два месяца позднее, фактически предоставив региону фору на подготовку.

, — резюмировал глава минздрава.

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