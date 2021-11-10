Москва, 10 ноября, 2021, 19:55 — ИА Регнум. Доля жителей Московской области, которые были госпитализированы с COVID-19 и при этом были привиты от этой болезни, составила 18%, передаёт 10 ноября РБК.

Yarnews.net Палата в больнице

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Издание уточняет, что данные получены в результате опроса представителей органов власти и здравоохранения российских регионов. Московская область по вышеуказанному показателю оказалась на первом месте.

На втором месте — Белгородская область и Югра: здесь среди госпитализированных с COVID-19 привитых по 12%. На третьем месте — Новгородская и Вологодская области (десять процентов). В Санкт-Петербурге данные такие: 8−10%, в Башкирии — 5−7%, в Калужской области — 5−7%.