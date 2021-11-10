Болгария, 10 ноября, 2021, 19:05 — ИА Регнум. Медперсонал центральной региональной клиники города Видина (Северо-Западная Болгария) объявил бессрочную голодовку в связи с регулярной задержкой зарплаты и отсутствием механизмов соцобеспечения. Об этом 10 ноября сообщило Радио Болгария.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

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Как утверждают организаторы акции, средства, выделенные правительством Болгарии для работников системы скорой помощи в условиях пандемии COVID-19, были реализованы не в полном объеме.

«Мы каждый день находимся на передовой борьбы с коронавирусом, в то время как наши деньги используются в коррупционных схемах», — говорится в заявлении протестного комитета. Манифестанты призвали сотрудников десятков медучреждений по всей стране присоединиться к подобному протесту.

Напомним, ранее служебное правительство Болгарии объявило о намерении выделить дополнительные бюджетные средства на выплату премий и повышенные зарплаты болгарским медикам, работающим в отделениях для больных COVID-19. Независимые источники сообщают, что на дополнительные выплаты в республике претендуют более 70 тысяч медработников.