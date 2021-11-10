Новосибирск, 10 ноября, 2021, 18:46 — ИА Регнум. В Новосибирской области к сегодняшнему дню, 10 ноября, первым компонентом вакцины от коронавируса привиты уже 1 000 456 человек. Полный курс вакцинации завершили 849 747 человек. Такие данные приводит правительство региона.

Minzdrav.samregion.ru Вакцинация от коронавируса

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Уточняется, что за нерабочие дни, с 1 по 7 ноября, привито 65 875 человек, из них первым компонентом — 52 524 человек, вторым компонентом — 13 351.

Всего область получила 1 227 775 комплектов вакцин против коронавируса («Спутник V», «Спутник Лайт», КовиВак и ЭпиВакКорона).