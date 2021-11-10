Москва, 10 ноября, 2021, 18:44 — ИА Регнум. В России восемь из 85 регионов пока не вводят требования по обязательному применению QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавирусной инфекции, перенесённое заболевание или свежий ПЦР-тест. Об этом 9 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM, изучивший информацию федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода

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Пока не требуются цифровые сертификаты в Сахалинской области, Приморском крае, Амурской области, Дагестане, Ставрополье, Калмыкии, а также в Калужской и Тверской областях.

При этом в Калужской области уже анонсировано введение QR-кодов. С 15 декабря они потребуются при посещении заведений общественного питания, а также театров, филармоний, концертных залов, кинотеатров, спортивных центров, фитнес-центров, бассейнов.

В настоящее время вводятся QR-коды в двух регионах России. С 10 ноября их будут проверять у участников спортивных и физкультурных мероприятий без присутствия зрителей в Брянской области. А с 15 ноября цифровые сертификаты в этом субъекте внедряются повсеместно — они понадобятся при посещении ТЦ, заведений общепита, различных мероприятий, а также при пользовании услугами и при заселении в гостиницу. С 15 ноября QR-документы будут нужны и жителям Кузбасса, решившим посетить культурно-развлекательное или зрелищное мероприятие.

С 8 ноября QR-коды стали использовать в Орловской, Томской и Калининградской областях, а в Белгородской области их применение существенно расширили.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила, что использовать QR-коды начали 77 регионов России.