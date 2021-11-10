София, 10 ноября, 2021, 18:18 — ИА Регнум. Болгария обратилась к Европейской комиссии с просьбой рассмотреть вопрос о выделении Софии дополнительных Евросоюзом финансовых средств на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом 10 ноября сообщает болгарская газета «Труд».

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Согласно официальной информации, соответствующий запрос в Брюссель был отправлен 9 ноября.

«Болгария как член ЕС рассчитывает на предоставление соответствующей помощи, — говорится в обращении болгарской стороны. — Мы рассчитываем на то, что в ближайшее время такая помощь будет предоставлена».

Как заявил в беседе с корреспондентом Болгарского телеграфного агентства высокопоставленный чиновник Еврокомиссии, Брюссель удовлетворит просьбу Софии. «Мы проверяем, какие именно страны сегодня могут выделить Болгарии дополнительные средства», — резюмировал он.

По состоянию на 10 ноября, количество жителей Болгарии, заболевших COVID-19, составило 643 тысяч. Из них скончались 25 555 граждан.