Рига, 10 ноября, 2021, 18:07 — ИА Регнум. Юридическая комиссия национального парламента Латвии Сейма одобрила для окончательного чтения изменения в Уголовном законе о введении уголовной ответственности за получение или хранение поддельного ковид-сертификата.

Цитата из х/ф «Зелёная миля». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1999. США В тюрьме

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Об этом сообщила пресс-служба Сейма. Поправки к закону предусматривают, что за такие преступления будут наказывать лишением свободы на срок до одного года, кратковременным лишением свободы, принудительными работами или штрафом.

Таким образом, признано, что использование фальшивых ковид-сертификатов угрожает общественному здоровью и, учитывая его вред, будет считаться преступлением.

При этом предусмотрено, что от уголовной ответственности могут быть освобождены лица, которые после совершения преступных действий добровольно сообщат об этом и будут оказывать активное содействие их раскрытию и расследованию.

Подчеркивается, что новое регулирование будет применяться также в случае распространения других контролируемых с помощью вакцин заболеваний, не только коронавируса.