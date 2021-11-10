Рига, 10 ноября, 2021, 18:03 — ИА Регнум. За последние сутки в Латвии сделано 14 488 тестов на коронавирус, выявлено 1 689 новых случаев инфекции, сообщил национальный Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Отмечается, что 1 117 зараженных человек не были вакцинированы или не закончили курс вакцинации, а 572 (33% от общего числа) привились. Доля положительных тестов составила 11,7%.

Второй ключевой показатель — заболеваемость за 14 дней на 100 000 жителей — достиг пика в 1 801 случай 30 октября 2021 года и с тех пор уменьшился до 1405 по состоянию на 10 ноября.

Число вновь выявленных случаев понемногу, но непрерывно, уменьшается уже почти 2 недели. Снижение началось с 28 октября. Настолько долгого периода снижения числа новых случаев в Латвии не наблюдалось с конца июня 2021 года.

Сообщается о 37 летальных исходах за 10 ноября. Скончался один пациент в возрастной группе 40−49 лет, четверо — 50−59 лет, шестеро — 60−69 лет, десять — 70−79 лет, двенадцать — в группе 80−89 лет, четверо — 90−99 лет. Из них 34 (92% от общего числа) не были привиты или не завершили курс вакцинации.

За сутки было госпитализировано 137 Covid-пациентов. В стационарах в общей сложности находятся 1 464 больных, 232 пациента — в тяжелом состоянии.