Новосибирск, 10 ноября, 2021, 18:06 — ИА Регнум. Вторая четверть в новосибирских образовательных организациях началась в штатном режиме, без внесения корректировок в учебный процесс. Вопросы обеспечения безопасности в школах стоят на особом контроле, сообщили в правительства региона.

Mos.ru Школа в эпоху коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

На очередном заседании оперативного штаба сегодня, 10 ноября, заместитель губернатора Сергей Нелюбов сказал о важности соблюдения всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований при организации учебного процесса, в том числе, организации грамотного расписания уроков, разведения потоков детей и иных мероприятий по обеспечению безопасности.

Напомним, что новосибирские школьники вышли на учёбу 8 ноября. Продлевать осенние каникулы в регионе не стали.