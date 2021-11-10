София, 10 ноября, 2021, 17:59 — ИА Регнум. Правительство Болгарии распорядилось выделить из государственного бюджета 10 миллионов левов (около $6 млн) на приобретение медицинского кислорода и азота для больниц по всей стране. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства сообщает Болгарское телевидение.

Александр Погожев ИА REGNUM Ёмкость с жидким медицинским кислородом

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

Прямая финансовая помощь будет оказана медицинским учреждениям, где проходят лечение пациенты с тяжелой формой коронавируса. Предполагается также создание при крупных клиниках так называемых «кислородных банков» — дополнительных запасов соответствующего медикамента для экстренных случаев.

Напомним, ранее болгарские производители медицинского кислорода и азота заявили о катастрофической нехватке средств для выпуска указанной продукции из-за резкого увеличения числа пациентов с COVID-19.

В начале ноября минздрав Болгарии гарантировал своевременную поставку в клиники, больницы и фельдшерские пункты страны крупных партий этих медикаментов, и обеспечение необходимых запасов на неделю для каждого учреждения.