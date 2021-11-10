Подгорица, 10 ноября, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Правительственная комиссия Черногории по противодействию эпидемии коронавируса заседает регулярно и рассмотрит возможность введения более строгих эпидемиологических мер до 1 декабря, заявила министр здравоохранения Елена Боровинич Бойович в качестве гостя программы TVCG Daily.

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Ранее власти сообщали, что с 1 декабря возможно ужесточение эпидемиологических мер с 1 декабря, если ситуация с заболеваемостью будет усугубляться.

В этом случае национальный цифровой ковид-сертификат будет необходим для въезда в общественный транспорт, торговые центры, тренажерные залы, офисы, в которых осуществляют деятельность более трех компаний и объекты площадью более тысячи квадратных метров.