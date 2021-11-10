Афины , 10 ноября, 2021, 17:27 — ИА Регнум. Между всеми главами государств и правительств Евросоюза существует регулярная связь по вопросу пандемии, они всегда стараются учиться друг у друга и адаптировать свои стратегии к вспышкам вируса. Об этом заявил премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис на пресс-конференции 9 ноября, отвечая на вопрос о том, координируется ли сейчас между членами ЕС борьба с коронавирусом и помогут ли существующие меры с ним справиться.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

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Евросоюз действительно сталкивается с четвертой волной пандемии, подтвердил Мицотакис. Греция и, по мнению Мицотакиса, другие страны согласны с ней в этом, делает акцент на дальнейшем увеличении числа вакцинаций и принятии основных защитных мер без необходимости прибегать к локдауну, подобному тем, которые использовались, когда нас не было вакцины.

В Греции есть свои собственные системы, например, нельзя входить в любое закрытое помещение без справки о перенесенной болезни или свидетельства о вакцинации.

«На уровне европейского понимания я верю, что Европа будет быстро продвигаться на рынках новых лекарств, которые кажутся многообещающими. Но я хочу подчеркнуть, что это не такой препарат — особенно говоря про лекарство от Pfizer, — который будет доступен нам уже завтра, — отметил премьер-министр. — Поэтому на данный момент необходимы вакцины, тесты и основные меры индивидуальной защиты. Это рецепт, которому, я полагаю, следуют все европейские страны, чтобы справиться с этой четвертой волной».