Москва, 10 ноября, 2021, 17:19 — ИА Регнум. Европейским участникам «нормандского формата» следует склонять Украину к выполнению Минских соглашений, а не участвовать в милитаризации Чёрного моря, сообщила 10 ноября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Российский дипломат призвала Германию и Францию «как соавторов Минского комплекса мер и сопосредников по «нормандскому формату» сделать всё, зависящее от них, чтобы Украина начала прямой диалог с Донбассом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский министр обороны Сергей Шойгу, комментируя учения НАТО в Чёрном море, сказал, что «в любой момент возможны любые провокации, как это было не так давно с британским судном».