Москва, 11 ноября, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Обращения с просьбой пресечь действия правительства и местных властей по сегрегации населения России под предлогом борьбы с COVID-19 записали жители ряда регионов страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM QR-code

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Так, в одном из обращений сказано, что гарантированные Конституцией страны права граждан фактически отменяются указами местных властей, которые «грубейшим образом обходят как международные, так и российские правовые акты».

«Ни один закон Российской Федерации не предусматривает наличия у человека сертификата о вакцинации, мультипаспорта или QR-кода для реализации его прав и свобод. Таких понятий нет в юридическом поле», — сказала жительница Новгородской области.