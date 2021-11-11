Белгород, 11 ноября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Регулярные учения НАТО в Чёрном море указывают на значимость этого региона в американской политике. США ведут активную военную разведку и отрабатывают взаимодействие со своими союзниками и де факто используют Украину в интересах Североатлантического альянса, высказал мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 10 ноября руководитель проекта «Открытая аналитика», преподаватель кафедры международных отношений, зарубежного регионоведения и политологии НИУ «Белгородский государственный университет» Роман Травин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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По мнению эксперта, очередные учения нельзя назвать чем-то необычным, например, манёвры Sea Breeze в Чёрном море с активным участием Украины проводятся ежегодно с конца 90-х годов, но учения летом 2021 года стали одними из самых масштабных за всю их историю.

«По моим наблюдениям, уже в прошлом, 2020 году, к анализу и прогнозам ситуации в Черноморском регионе стали значительно чаще, чем раньше, обращаться американские «фабрики мысли» (аналитические центры). Что также является дополнительным маркёром того, что значимость этого региона в американской политике повышается. Параллельно действительно идёт и процесс так называемого «военного освоения Украины». Причём речь не только о море — инструкторы НАТО уже давно присутствуют во многих регионах Украины. То есть даже без официального включения Украины в НАТО и без дополнительных обязательств перед Киевом можно де факто использовать Украину в интересах Североатлантического альянса», — говорит политолог.

Подобные действия не могут не беспокоить Россию, о чём, кстати, говорил и Владимир Путин на Валдае, напоминает Роман Травин. Он обратил внимание, что военное присутствие в акватории Чёрного моря со стороны нечерноморских держав жёстко ограничено, США эти ограничения пока соблюдают, их военная группировка сейчас серьёзной угрозы нести не может.

«С другой стороны, милитаризация региона растёт, как и его политическое значение. Американцы ведут активную военную разведку и отрабатывают взаимодействие со своими союзниками в Чёрном море. И это не может не беспокоить на фоне деградации международных отношений в целом и между ведущими мировыми державами в частности. Черноморский регион остается одним из тех мест, где может вспыхнуть масштабный военный конфликт. А новая большая и даже мировая война в последние годы, к сожалению, уже не кажется столь невероятной, как это было ещё не так давно», — подытожил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минобороны РФ заявили о резкой активизации авиации НАТО у границ России в черноморском регионе.