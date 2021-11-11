«Украину используют в интересах НАТО»: политолог об учениях в Чёрном море
Белгород, 11 ноября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Регулярные учения НАТО в Чёрном море указывают на значимость этого региона в американской политике. США ведут активную военную разведку и отрабатывают взаимодействие со своими союзниками и де факто используют Украину в интересах Североатлантического альянса, высказал мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 10 ноября руководитель проекта «Открытая аналитика», преподаватель кафедры международных отношений, зарубежного регионоведения и политологии НИУ «Белгородский государственный университет» Роман Травин.
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По мнению эксперта, очередные учения нельзя назвать чем-то необычным, например, манёвры Sea Breeze в Чёрном море с активным участием Украины проводятся ежегодно с конца 90-х годов, но учения летом 2021 года стали одними из самых масштабных за всю их историю.
Подобные действия не могут не беспокоить Россию, о чём, кстати, говорил и Владимир Путин на Валдае, напоминает Роман Травин. Он обратил внимание, что военное присутствие в акватории Чёрного моря со стороны нечерноморских держав жёстко ограничено, США эти ограничения пока соблюдают, их военная группировка сейчас серьёзной угрозы нести не может.
Как сообщало ИА REGNUM, в Минобороны РФ заявили о резкой активизации авиации НАТО у границ России в черноморском регионе.