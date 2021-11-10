Иерусалим, 10 ноября, 2021, 16:44 — ИА Регнум. В течение 9 ноября в Израиле зафиксировано 458 новых случаев заражения коронавирусов, сообщает министерство здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сутками ране сообщалось про 564 новых случая.

Сделано 82 757 анализов на коронавирус, положительными оказались 0,59%, коэффициент заражений — 0,7%.

В больницах лечатся 206 ковид-пациентов, к ИВЛ подключены 103 человека.

За день умерли шесть человек.

Ревакцинацию прошли более четырех млн жителей Израиля.