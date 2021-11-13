Санкт-Петербург, 13 ноября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. На вопросы ИА REGNUM о причинах и последствиях происходящего в эти дни нагнетания ситуации в регионе Черного моря, куда под видом учений направились корабли и самолеты США, ответил директор Института государственного развития, политолог Дмитрий Солонников.

(сс) U.S. Navy photo Ракетный эсминец «Портер» ВМС США (USS Porter)

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— Каковы тактические и стратегические цели тех, кто занимается обострением военно-политической обстановки в черноморском регионе?

— Тактическая цель — это нынешняя ситуация вокруг Украины. С большой долей вероятности в ближайшее время украинские власти, на фоне нарастающего кризиса на самой Украине, могут прийти к решению, что выходом из него будет «маленькая победоносная война», организованная в Донбассе. Большого ума не надо для того, чтобы дойти до таких умозаключений. И если так, то нынешние активные действия Соединенных Штатов направлены на то, чтобы дезавуировать возможный ответ со стороны России.

Идёт предупреждение по дипломатическим каналам, приезжают представители Госдепартамента, ЦРУ в Москву, и идет давление со стороны военных — размещается контингент вооруженных сил на границе с Россией, в Черное море входят боевые корабли. Это демонстрация того, что в случае чего здесь есть возможность каким-то образом ответить на действия — уже не со стороны Украины, а со стороны Соединенных Штатов и НАТО. Это то, что в тактике «здесь и сейчас» — нагнетание напряженности в рамках ситуации в восточной части Украины.

Долгосрочная перспектива — это «разведка боем», попытка посмотреть, как Россия будет отвечать на подобные действия, демонстрация мускулов, реальная тренировка, координация действий между различными частями и подразделениями США и их союзников. Это всегда происходило, тут ничего нового нет, военные тренировки происходили всегда — мы их видели и в Балтийском, и в Баренцевом морях.

— Можно ли ожидать в связи с этим аналогичного обострения обстановки в Балтийском регионе, на Северо-Западе России или в Арктическом регионе?

— Думаю, вряд ли сейчас это произойдет. Украина не выходит на Балтику и в Арктику. Если (США и НАТО) нужно будет поддержать военные действия Украины, то из Балтики или из Арктики это сделать будет тяжело. Локальная ситуация вокруг Украины будет решаться на Черноморском театре. Что касается взаимодействия вооруженных сил и флотов, мы только две-три недели назад видели тренировки ВВС, до этого, пару месяцев назад, учения были в Балтийском море. Это всё идёт, но к конфликту на востоке Украины ни Балтийский, ни Арктический регионы не будут иметь отношения.

— Насколько велик риск прямого военного столкновения Вооруженных сил России и сил стран НАТО в случае начала Украиной наступательных боевых действий в Донбассе?

— Это вопрос, начнется или нет Третья мировая война с использованием ядерного оружия. Вероятность есть, но, наверное, она не сильно большая. Ни США не хотят окончательного разрушения нынешнего мира, ни Россия. Поэтому война нервов будет происходить, давление политическое, дипломатическое, военное будет происходить, но вряд ли Соединенные Штаты нанесут ракетно-бомбовые удары по территории Российской Федерации, ожидая такого же ответа. Предвоенной ситуацию пока назвать нельзя, но напряженность нарастает.