Москва, 10 ноября, 2021, 15:59 — ИА Регнум. На сегодняшний день в России в среднем уровень коллективного иммунитета к коронавирусу преодолел порог в 48%. Об этом вице-премьер России Татьяна Голикова заявила 10 ноября на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Perepis2020.ru Коллективный иммунитет

«На сегодняшний день уровень коллективного иммунитета в среднем по стране составляет 48,4%», — уточнила она.

По словам зампредседателя правительства, по этому показателю лидируют Тува, Московская область, Карелия, Москва, Севастополь и Санкт-Петербург.

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При этом в целом ряде регионов уровень коллективного иммунитета практически не меняется. Это Дагестан, Кабардино-Балкария, Татария и Тульской области, Ставрополье и Камчатка.

Вице-премьер подчеркнула, что коллективный иммунитет в стране желательно довести до уровня в 90−95%, однако пока планка остаётся на уровне не менее 80%.

Для того, чтобы достичь уровня в 80% необходимо привить ещё 22 млн человек и ревакцинировать 9 млн, указала Голикова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что коронавирус начнёт ослабевать только после того момента, когда сформируется подушка коллективного иммунитета на уровне не менее 80%.