Президент России Владимир Путин 10 ноября проведёт совещание с членами правительства.

Темы встречи — ситуация с COVID в России после введенных правительством нерабочих дней, а также меры по предотвращению негативного влияния энергокризиса на российскую экономику. Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов. С докладами выступают заместители председателя правительства Татьяна Голикова и Андрей Белоусов.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.