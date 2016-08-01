Планов перевода на дистанционное обучение не существует — Кравцов
В России не планируется переход на дистанционное обучение в школах. Об этом 10 ноября заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
Голикова рассказала о риске пойти по «новому кругу ревакцинации»
В России необходимо в короткие сроки привить порядка 22 млн человек. Об этом 10 ноября заявил заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
80% для коллективного иммунитета уже недостаточно — Голикова
Показатель коллективного иммунитета должен достичь 90−95%. Об этом 10 ноября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
Вакцинация: Голикова поручила «индивидуально работать с пожилыми»
Органы власти, фонды социального и медицинского страхования и другие организации должны на индивидуальной основе объяснить пожилым необходимость вакцинации. Об этом 10 ноября заявил заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
Голикова назвала показатель коллективного иммунитета в России
В среднем уровень коллективного иммунитета в России составляет 48,4%. Об этом 10 ноября заявил заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
«Авральные ситуации [с дефицитом медицинского кислорода], к сожалению, бывают, но они находятся на постоянном контроле», — заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.
«77 регионов России ввели требование предъявления QR-кодов, подтверждающих вакцинацию, для посещения объектов и мероприятий», — Татьяна Голикова.
Голикова пояснила, кто чаще всех становится жертвой коронавируса
Чаще всех коронавирусной инфекцией заболевают лица старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями и невакцинированные. Об этом 10 ноября заявил заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
Голикова рассказала об эффективности недели нерабочих дней
Неделя нерабочих дней 1−7 ноября помогла резко сократить темпы роста заболеваемости коронавирусом. Об этом 10 ноября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.