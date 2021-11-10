София, 10 ноября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. В начальных классах среднеобразовательных школ Болгарии начался процесс тестирования учеников на заболевание COVID-19. Об этом 10 ноября сообщило Болгарское национальное радио.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно официальной информации, процесс соответствующей проверки стартовал в учебных заведениях 13-ти из 22-х областей страны. В течение ближайших нескольких дней подобное тестирование станет обязательным для всех учащихся I—IV классов. По некоторым данным, к настоящему времени выявлены десятки носителей вирусной инфекции.

Напомним, ранее ученики, их родители и учителя выступили против проведения публичного медицинского контроля в школах. По мнению активистов, это нарушает права детей и может привести к психологическим травмам несовершеннолетних граждан.