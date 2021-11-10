Путин предупредил о последствиях задержки с вакцинацией от COVID-19
Москва, 10 ноября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предупредил о проблемах, которые могут возникнуть в случае задержки достижения коллективного иммунитета к COVID-19.
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Так, на совещании с членами правительства российский лидер попросил вице-премьера Татьяну Голикову повторить её доклад «по поводу необходимости достижения определенного уровня вакцинации».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Голикова заявила, что органы власти, фонды социального и медицинского страхования и другие организации должны на индивидуальной основе объяснить пожилым необходимость вакцинации.
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