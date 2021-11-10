Красногорск, 10 ноября, 2021, 15:49 — ИА Регнум. В России не планируется переход на дистанционное обучение в школах. Об этом 10 ноября заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.

Edu.gov.ru Сергей Кравцов

Следите за развитием событий в трансляции: «Энергокризис и COVID: совещание Путина с правительством – трансляция»

«Никаких планов по переводу школ на дистанционное обучение не существует. Это вынужденная, временная мера, чтобы не допустить распространения вспышек заболевания», — заявил Кравцов.