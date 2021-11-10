Москва, 10 ноября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Органы власти, фонды социального и медицинского страхования и другие организации должны на индивидуальной основе объяснить пожилым необходимость вакцинации. Об этом 10 ноября заявил заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.

Kremlin.ru Татьяна Голикова

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«Необходимость наращивания охвата вакцинацией пожилых граждан, как я уже сказала, очевидна. И сегодня в дополнение к ранее данным и Вами, и председателем правительства поручениям, мной дано поручение по дополнительной организации работы Минздравом, Минтрудом, Роспотребнадзором, регионами, Фондом пенсионным и социального страхования, обязательного медицинского страхования, а также страховыми медицинскими организациями по индивидуальной работе с пожилыми гражданами с точки зрения разъяснения правильности приверженности вакцинации», — заявила Голикова.