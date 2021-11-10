Москва, 10 ноября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. В среднем уровень коллективного иммунитета в России составляет 48,4%. Об этом 10 ноября заявил заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.

Government.ru Татьяна Голикова

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«Главная задача — это достижение коллективного иммунитета, показатель которого складывается из количества переболевших граждан и количества вакцинированных и ревакцинированных граждан. На сегодняшний день уровень коллективного иммунитета в среднем по стране составляет 48,4%», — заявила Голикова.

Среди регионов-лидеров по достижению коллективного иммунитета Тува, Московская область, Москва, Карелия, Санкт-Петербург и Севастополь. Без изменений ситуация осталась в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Татарии, Ставропольском и Камчатском краях.