Москва, 10 ноября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Чаще всех коронавирусной инфекцией заболевают лица старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями и невакцинированные. Об этом 10 ноября заявил заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

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«Анализ, который мы проводим, свидетельствует о том, что это, как правило, граждане, которые старше 60 лет, граждане, которые страдают хроническими заболеваниями и невакцинированные», — заявила Голикова.