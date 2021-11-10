Москва, 10 ноября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия обсуждают взаимное признание сертификатов вакцинации от COVID-19, данная мера значительно облегчит жизнь гражданам двух стран. Об этом 10 ноября заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.

М. Денисов. Mos.ru Сертификат о вакцинации

«Решение вопросов взаимного признания сертификатов о вакцинации против COVID-19, выдаваемых в Белоруссии и России, также в значительной мере упростило бы жизнь нашим гражданам», — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Москве.

Он добавил, что в Минске видят этот вопрос и будет обсуждать с Москвой варианты его решения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сигналов по ограничению въезда граждан Белоруссии в Россию из-за ситуации с коронавирусом от оперштаба не поступало.

Читайте также: В Кремле ответили на вопрос об ограничении въезда граждан Белоруссии в РФ