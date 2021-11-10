Москва, 10 ноября, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Неделя нерабочих дней 1−7 ноября помогла резко сократить темпы роста заболеваемости коронавирусом. Об этом 10 ноября заявил заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

Следите за развитием событий в трансляции: «Энергокризис и экономика: совещание Путина с правительством – трансляция»

«За последние три недели мы отмечаем снижение еженедельных темпов прироста заболеваемости. По итогам 44 недели, которая была объявлена нерабочей, показатель заболеваемости увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 2,1%, когда как неделей раньше это было 8,7%», — заявил Путин.

По-прежнему 30% заболеваемости приходится на такие регионы, как Москва, Московская область и Санкт-Петербург.