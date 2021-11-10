Джакарта, 10 ноября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за последние 24 часа зарегистрировали 480 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Nilses Коронавирус

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По состоянию на 10 ноября в Индонезии выявили 4 249 323 носителя SARS-CoV-2.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 531 житель Индонезии. Всего коронавирусом в стране переболели 4 096 194 человека.

В период с 9 по 10 ноября от COVID-19 в Индонезии умерли 14 человек. Эпидемия унесла жизни 143 592 жителей Индонезии.

В настоящее время в Индонезии зарегистрировано 9537 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила 680 400 доз вакцины Moderna от правительства Нидерландов.