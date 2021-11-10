Афины , 10 ноября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Министр развития Греции Адонис Георгиадис подтвердил возможность введения дополнительных ограничений для непривитых от COVID-19 людей. Об этом он заявил, выступая на телеканале SKAI 10 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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На вопрос, могут ли невакцинированным потенциально запретить посещать рестораны, бары и кафе или потребовать проходить тестирование каждый день, Георгиадис сказал, что все эти меры могут быть применены, если ухудшатся эпидемиологические условия.

Однако он исключил общенациональный локдаун, заявив, что цель всех мер, рассмотренных правительством, состоит в том, чтобы не нарушать привычный ход жизни вакцинированных граждан, которые могут заразиться, но не подвергаются риску умереть.

Он выразил удовлетворение внедрением новых ограничительных мер, направленных в адрес непривитых, заявив, что эти меры помогли привлечь больше людей к прививке.

Говоря о введении обязательной вакцинации, он сказал, что, кроме людей, работающих в сфере здравоохранения, ни одна страна в ЕС не ввела обязательную вакцинацию, и добавил, что демократическое государство не может заставить кого-либо сделать прививку.