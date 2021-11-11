Ростов-на-Дону, 11 ноября, 2021, 19:29 — ИА Регнум. США не упустят ни одной возможности спровоцировать Россию на агрессию. Однако силы, чтобы противостоять этим попыткам, у нашей страны есть. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов, комментируя пребывание в акватории Чёрного моря кораблей ВМС США, а также стратегических бомбардировщиков и самолёта-разведчика американских ВВС.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдат США

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"Это плановые действия, даже не провокация. Провокация — это что-то более спонтанное. У США есть определённая политика в отношении Украины, и они исходят из этого плана. Конечно, они хотят Россию спровоцировать, без этого никуда. Но достойным ответом будет наша устойчивость к подобного рода действиям», — отметил собеседник ИА REGNUM.

ИА REGNUM напоминает, что с ноября 2021 года в акватории Черного моря (в непосредственной близости от российской границы) расположились несколько кораблей военно-морских сил США, а также стратегические бомбардировщики американских военно-воздушных сил. Там же засекли американский самолёт-разведчик Е-8С. Ранее о том, что действия флота США в Чёрном море могут быть направлены в том числе на военное освоение территории Украины, заявили в Министерстве обороны РФ.