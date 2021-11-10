Москва, 10 ноября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Односторонняя политика одного государства всегда может иметь обратную силу, и именно этот принцип демонстрирует ситуация на границе Польши и Белоруссии. Об этом заявил член Экспертного совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Никита Габов.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

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«Свободная» Польша не для всех — лично я бы так назвал положение дел на белорусско-польской границе. Сегодня мы видим, что односторонняя политика одного государства всегда может возыметь обратную силу», — сказал Габов.

Он напомнил, что Белоруссия не является членом западного альянса и «не несёт обязанности по размещению у себя «гетто-беженцев» за плату из копилки Европы, как к этому привык ряд стран НАТО»: «Напротив, при первой возможности европейцы гнобят санкциями своего соседа. И даже если убрать политику Минска, то закон Белоруссии беженцы не нарушают — они легально пересекают границу и по установленным правилам направляются в Европу. Вот только последняя все чаще повторяет ошибку прошлого».

Габов отметил, что Европа больше не является открытой и сплоченной, и «это ясно всем»: «За просчеты в играх с режимами и военные провалы приходится отвечать, и ответ их прост, пусть решится само собой. Но так не бывает».

Специалист назвал очевидным тот факт, что Европа «семимильными шагами идет к развалу своего союза и возвращению к независимым странам, а это предвестник разрушения единой евровалюты и очередной удар по краткосрочной потребительской политике США»: «Кризис рано или поздно минует, и страны, наконец, получив свободу, будут отвечать каждая за себя. А беженцев принять европейцы должны, если сами теряют в рождаемости из-за своей толерантности, то, может, им помогут приезжие».