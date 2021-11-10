Афины , 10 ноября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Проблему беженцев и миграции в Евросоюзе обсудили премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис и его голландский коллег Марк Рютте на встрече в Афинах. Об этом Мицотакис рассказал на пресс-конференции 9 ноября.

European People's Party Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

По словам Мицотакиса, у него была возможность еще раз описать позицию Греции по данному вопросу, которая основана на правилах гуманизма и безопасности. Стране важна защита европейских и национальных границ, с одной стороны, и спасение преследуемых людей — с другой.

«Ибо наш общий противник — это несчастные торговцы людьми и те, кто допускает их действия, используя своих жертв в качестве рычагов для достижения собственных целей, — сказал премьер-министр Греции. — То, что произошло в Европе полтора года назад, к сожалению, повторяется сегодня, о чем мы говорим в связи с Белоруссией, с ситуацией на границе с прибалтийскими странами и с Польшей. Европа сейчас, и на уровне Европейского совета, понимает, что это использование беженцев авторитарными режимами может ударить по ним в тех точках, которые они ранее не представляли».

Именно в этом контексте Мицотакис и Рютте обсуждали новый пакт Европейского союза об убежище. Ориентированная на солидарность перспектива должна сначала признать огромное давление на государства-члены ЕС на его границах. В пакте необходимо справедливо распределять бремя потоков между всеми членами Союза, быть гибкими, и, прежде всего, быть решительным по отношению к третьим странам. Также нужно обеспечить возвращение тех, кто не соответствует критериям международной защиты, в места, из которых они уехали, сказал премьер-министр Греции.