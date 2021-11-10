Ереван, 10 ноября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки медики провели 10 052 исследования на коронавирус, из которых 1675 дали положительный результат. Об этом 10 ноября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Коронавирус

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Всего в стране выявили 324 039 носителей коронавируса. Из них 286 334 справились с инфекцией, в том числе 1277 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находится 29 521 пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 8184 пациентов с COVID-19, из которых 80 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 9152 теста на коронавирус 1121 был с положительным результатом. 2191 человека медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 67 пациентов с COVID-19.