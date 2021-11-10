Афины , 10 ноября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Пандемия, беженцы, события в Восточном Средиземноморье и Ливии обсуждались на встрече премьер-министра Греции Кирьякоса Мицотакиса и его голландского коллеги Марка Рютте на встрече в Афинах. Об этом Мицотакис рассказал на пресс-конференции 9 ноября.

(сс) European People's Party Кирьякос Мицотакис

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

Мицотакис отметил, что он и Рютте активно обсуждали способы борьбы с коронавирусом, число новых случаев заражения которых в двух странах примерно одинаково.

«Примерно одни и те же меры применяются повсюду, и я считаю, что для всех нас общими являются четыре пункта: во-первых, чтобы экономики и общества больше не закрывались. Во-вторых, проводить как можно больше тестов и соблюдать базовые правила защиты (маска и дистанция) — это будет продолжаться в обозримом будущем. В-третьих, очевидно, что все мы, насколько это возможно, укрепляем наши национальные системы здравоохранения. И в-четвертых, общая вакцинация, а также третья доза остаются практически единственным решением для окончательного преодоления кризиса в области здравоохранения», — сказал Мицотакис.