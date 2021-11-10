Ростов-на-Дону, 10 ноября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. В Ростовской области число граждан, привитых от COVID-19, растёт низкими темпами. Об этом свидетельствуют данные, актуальные на 10 ноября, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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В настоящее время участие в прививочной кампании приняли 1 млн 735,52 тыс. человек (+ 4022 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 648,9 тыс. человек (+ 2553 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области от коронавируса привито почти 64% взрослого населения. Ревакцинацию прошли около 100 тыс. жителей Дона.