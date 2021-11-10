Ростов-на-Дону, 10 ноября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки подтвердили 32 смерти от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 10 ноября.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 20 женщин в возрасте от 61 года до 93 лет и 12 мужчин в возрасте от 41 года до 81 года. Все ковид-пациенты страдали хроническими заболеваниями.

За весь период пандемии COVID-19 не смогли победить 8013 жителей Ростовской области.