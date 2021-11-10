Ростов-на-Дону, 10 ноября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Ещё 648 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 10 ноября. Это на два случая заражения больше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольшее число новых носителей коронавируса выявлено в Ростове-на-Дону (200), Шахтах (34), Волгодонске и Таганроге (по 32), Новочеркасске (22), Аксайском (19) районе, Новошахтинске и Азовском (по 13) районе, Азове (12) и Батайске (11). Почти 20% заразившихся — люди старше 66 лет, 12,6% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области положительный результат теста на коронавирус получили 162 538 человек. Выздоровели 137 735 пациентов.