Волгоград, 10 ноября, 2021, 13:36 — ИА Регнум. В Волгоградской области 10 ноября выявлен 471 новый носитель коронавируса — на четыре больше, чем за предыдущие сутки, и это новый рекорд региона. Выписаны после выздоровления 312 пациентов, скончались от осложнений 34 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Новые случаи заболевания COVID-19 за сутки зафиксированы в 31 районе региона. в целом с начала пандемии в Волгоградской области подтверждено 108 572 случая заражения коронавирусом, выписаны после лечения 94 329 человек. Осложнения при инфекции стали причиной смерти 3 863 жителей.

Лечатся от COVID-19, в том числе в амбулаторных условиях, 10 380 пациентов.