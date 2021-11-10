Курск, 10 ноября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. В Курской области 10 ноября зарегистрировано 347 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на три больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 69 тыс. 719 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 59 тыс. 39 пациентов, в том числе 215 — за последние сутки.

Скончались 1665 человек. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. При этом в региональном оперативном штабе сообщают о 1676 летальных случаях.