Новосибирск, 10 ноября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3903 пациента, в том числе 52 ребенка. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщил оперативный штаб региона.

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«В отделениях реанимации находятся 357 человек. На ИВЛ — 67 пациентов», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе сделано 2 816 267 тестов на коронавирус