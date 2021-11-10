Новосибирск, 10 ноября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 10 ноября, за минувшие сутки выявлено 405 случаев заражения. Днём ранее — 394 случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе зарегистрирован 74 761 случай заражения коронавирусом (+405 за сутки), в том числе у 7472 детей.

При этом 55 114 пациентов полностью выздоровели (+179 за сутки).