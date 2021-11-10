Мадрид, 10 ноября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Председатель правительства Испании Педро Санчес отметил хорошую динамику развития пандемии коронавируса в Испании, где уровень заболеваемости «намного ниже», чем в других европейских странах. Об этом пишет агентство EFE.

Sanchezcastejon.es Педро Санчес

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По его словам, такой уровень заболеваемости фиксируется благодаря «высокому уровню вакцинации», и предсказал, что «это Рождество будет лучше, чем в прошлом году».

Санчес также подчеркнул значение науки в борьбе с пандемией коронавируса.