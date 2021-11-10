Москва, 10 ноября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. В России нет необходимости вводить обязательную вакцинацию для всех категорий граждан. Об этом 10 ноября заявил заслуженный врач-эпидемиолог, академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

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«Нет, я категорически против», — сказал Онищенко, отвечая на вопрос относительно того, является ли он сторонником введения обязательной вакцинации всего населения.

По его словам, в России и так много людей, которые обязательно должны быть привитыми в силу своей профессии.

«Это журналисты, работники общественного питания, торговли, общественного транспорта», — отметил эпидемиолог.