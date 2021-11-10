Цхинвал, 10 ноября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 239 тестов на коронавирус, из которых 50 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 9 ноября сообщила агентству «Рес».

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"Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 2273 человека, 92 — сняты с учёта медиков за сутки», — сказала Кочиева.

За время пандемии в республике выявили 9332 носителей SARS-CoV-2, из них 7059 выздоровели. Всего, по последним данным, в республике зафиксировали 154 случая смерти пациентов с COVID-19.

Заместитель директора Республиканского многопрофильного центра Зарина Туаева сообщила журналистам, что в «красной зоне» размещены 127 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». За последние сутки выписали из центра 27 человек, поступили туда — 14.

Днём ранее в Южной Осетии сообщили, что в ходе 239 исследований 50 оказались положительными. Выздоровевшими от COVID-19 медики признали 80 человек.